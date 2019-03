Takhle jste pana Hermanna z Arabely ještě neviděli: Ladislav Županič (75) v odvážné milostné scéně s mladou dívkou

Ladislav Županič v seriálu Kameňák Video: TV Nova

Ve scéně prožívá náruživé erotické chvilky s hloupou družkou, která s ním spí jen kvůli tomu, jelikož si nechala namluvit, že brzy zdědí bratislavský hrad.

„Už v prvním filmu Kameňák jsem měl erotickou scénu s Janou Paulovou (64) alias Vilmou. Když to není samoúčelné, jen aby to šokovalo, tak nemám problém do toho jít. Hlavně, když to má vyvolat legraci, a tady o nic jiného nešlo,“ řekl Super.cz Županič, který hraje sukničkáře Edu.

Ve čtvrtém díle seriálu Kameňák, který Nova vysílá v pátek večer, je ohrožená jeho kariéra ředitele školy, protože se mu flek snaží přebrat Vlastička ( Veronika Žilková (57)), která také v seriálu není úplně cudná. ■