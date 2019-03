S tímto výrazně mladším fešákem to oscarové herečce klape už 16 let. Jejich recept vás možná překvapí

Julianne Moore s manželem Bartem Freundlichem Profimedia.cz

„Když najdete toho správného člověka, musíte do něj a do toho vztahu investovat. Právě to je láska,“ míní a radí herečka. Ona sama toho svého „člověka“ potkala v roce 1996 na natáčení filmu Otisky prstů a provdala se za něj až o sedm let později. Kořeny jejich vztahu tedy sahají ještě dál než před 16 roků. „Máme toho už hodně za sebou,“ říká držitelka Oscara za roli ve filmu Pořád jsem to já. Vedle jiného je spojují dvě děti, jednadvacetiletý syn Caleb a šestnáctiletá dcera Liv.

Rozhovory včetně citovaného Moore momentálně rozdává v souvislosti s novým filmem Sebastiána Lelia Gloria Bell, za který ji kritikové velmi chválí. Film je remakem dramatu Gloria, které Lelio natočil v roce 2013. ■