Na ukrutné bolesti na jevišti zapomene, a dokonce tančí: Jarce Obermaierové schválili drahé léky až po půl roce utrpení

Jarka Obermaierová přes úporné bolesti na jevišti dokonce tančí. Super.cz

Jarka přes kruté bolesti nazkoušela novou roli v muzikálu Kvítek mandragory, kde dokonce i tančí. Po premiéře už se ale musela posadit a vypadala hodně znaveně. "Není mi dvakrát dobře, ale už to trošku méně bolí. Ale když někdo od čtyř let chodí do baletu a slyší hudbu, tak mu to nedá. Jeviště je kouzelné a já se sem chodila uzdravovat. Na jevišti je mi líp, a jak je mi předtím a potom, to nikoho nemusí zajímat," řekla nám herečka.

Díky schválené léčbě by se měla již brzy cítit lépe. "Začnu se léčit. Holt při tom životě divadelně filmovém to jde blbě, ale snad to zvládnu a udělá se mi líp. Potřebovala bych to, protože půl roku jsem se trápila. Mohl za to ten úřední šiml," uzavřela. ■