Hlavu vzhůru, prsa ven: Yvetta Blanarovičová se v sexy modelu s obřím výstřihem podělila o recept na zklamání v lásce

Tomu odpovídá i její kostým, kdy vyjde na jeviště v tygrovaných mini s obřím výstřihem a ve vysokých kozačkách. "Žádná žena by se neměla opustit, pokud chlap odejde. Tak je to i pojaté a ta píseň, kterou zpívám, je o tom, že máme zvednout hlavu a jít dál. Takže já jdu dál v těch vysokých kozačkách a pořádným výstřihem. Jak jinak, to by mě ani v životě nebavilo," vysvětlovala zpěvačka.

A jaký je její vlastní recept, jak se vyrovnat se se zklamáním v lásce? Určitě ne zalézt si domů a o samotě truchlit v teplákách. "Vzhledem k tomu, že mám strašně moc práce, tak by na to nebyl ani čas. Smutnit si můžu v autě, cestou z koncertu. I když jsem měla tendence se zanořit, tak mě práce vytáhla zase zpátky do dění a bylo vystaráno," krčila rameny.

To doporučuje i ostatním ženám. "Myslím si, že když se z toho žena nezhroutí a začne něco dělat, klidně i uklízet nebo přerovnávat skříně, je to recept na to, aby nesmutnily a neskláněly hlavu. Je to k ničemu, a když to trvá dlouho, tak se z toho člověk nevycamrá," uzavřela. ■