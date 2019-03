Jak vychází princ Charles s vévodkyněmi Meghan a Kate? Takhle to prý spolu mají

Jak vychází princ Charles se svými snachami? Profimedia.cz

Meghan (37) dokonce sám dovedl k oltáři. „Zeptal jsem se ho a on to nejspíš očekával, takže hned souhlasil. Byla to pro něj skvělá příležitost, jak nás podpořit,“ svěřil princ Harry v minulosti pro BBC. S Meghan tedy Charles zjevně nemá nejmenší problém. A jak je to s vévodkyní Kate (37)?

„Kate je v rodině velmi dlouho, Charles ji znal dlouho před tím, než se provdala za Williama a vždy spolu skvěle vycházeli. Jako matky svých vnoučat si jí velmi váží,“ sdělil zdroj britskému Telegraphu. Charles prý dokonce v minulosti synovi radil, aby se s Kate buď oženil, nebo rozešel.

„V dubnu 2007 William řekl otci, že je na sňatek příliš mladý. Charles, který byl Kate velmi nakloněn, mu na to odpověděl, že pokud se nevyjádří, neměl by Kate tahat za nos a raději vztah ukončit,“ svěřil královský životopisec Christopher Andersen Daily Staru.

Stejnou radu princi z Walesu prý před lety dal jeho otec, princ Philip. Charles se však tehdy pochlapil a požádal Dianu o ruku. William to vzal však za špatný konec a s Kate se, naštěstí jen na krátkou dobu, rozešel. Vztahy v královské rodině jsou tedy lepší, než většina veřejnosti předpokládá. Dokonce i obě vévodkyně, na vzdory všem spekulacím a útokům na sociálních sítích, spolu vycházejí dobře. ■