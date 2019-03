Tohle tělo hýčká Jiří Langmajer: Adéla Gondíková předvedla na jevišti figuru v plavkách. Je dokonalá!

Adéla Gondíková hraje v muzikálu v plavkách. Super.cz

Už ve druhém muzikálu vystupuje Adéla Gondíková (45) na jevišti v plavkách. Po Mamma Mia!, kde hrála kamarádku hlavní hrdinky, je to Kvítek mandragory, v němž ztvárňuje policistku. "Už to vypadá, že beru jenom role, kde mi obléknou právě ty plavky," smála se Adéla po slavnostní premiéře.

Figuru má skvělou, ale přesto byla ráda, že jí kostýmní výtvarník Roman Šolc tentokrát přidal i župánek. "S přibývajícím věkem už je to možná v plavkách na jevišti trochu trapné, takže ten župánek vítám," svěřila. "Tady jsou ty plavky opodstatněné, když se má vyjádřit, jak moje hrdinka čmajzne prachy a je potřeba ukázat to bohatství. Takže to je taková první dobrá. Léto je léto na vyzívané pláži," vysvětlila.

Hubnout do plavek Gondíková cíleně nemusela. "Zároveň jsem zkoušela hru, která bude mít premiéru 16. března v divadle Palace a navíc jsem vzala i projekt, který se jmenuje Roztančené divadlo a finále má 14. a 15. března ve Švandově divadle," nezastaví se Adéla stejně jako její partner Jiří Langmajer (52), který ji přišel pozdravit aspoň po premiéře. ■