Nejmladší dolarová miliardářka světa prozradila, jak po porodu dcery (1) získala zpět ploché bříško

Kylie Jenner má zpět předporodní postavu. Profimedia.cz

V poslední době si však i fanoušci všimli, že má Kylie zpátky své ploché bříško. „Jsem na své bříško opravdu pyšná. U mě je to všechno jenom o dietě,“ svěřila se podnikatelka, která cvičení příliš neholduje, v jednom z živých vysílání na Instagramu. Přiznala však, že se jí bříško vrátilo do předporodní podoby až nedávno.

„Je to hodně o jídle. Normálně nejím nijak zdravě, klidně si dám pizzu, těstoviny, pečivo, nijak se neomezuji. Všechno jsem to ale vysadila a jím zdravě. A to u mě zabralo,“ doplnila s tím, že tělo po porodu potřebuje dostatek času, aby se vrátilo do původní formy.

„Někde jsem slyšela, že to trvá rok, než máte zpátky svou původní postavu. Mohu potvrdit, že to tak opravdu je. Konečně se zase cítím jako já.“ ■