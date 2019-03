Americká herečka promluvila o temných vzpomínkách na dětství: Otec ji sexuálně obtěžoval

Rosie O'Donnell Profimedia.cz

V dětství si prošla peklem. Ještě předtím, než její matka podlehla rakovině prsu, se Rosie stala objektem sexuálního zájmu svého otce Edwarda. Osobní zpověď zazní v knize Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of The View.

„Začalo to velmi brzy. A když mi zemřela máma, tehdy mi bylo deset let, přerostlo to v něco velmi nepříjemného. Tehdy sám vychovával pět dětí,“ řekla Rosie o svém otci, který zemřel v roce 2015 ve věku 81 let.

„Těžko se mi o tom mluví. Samozřejmě, že to na mě mělo velký dopad. Každé dítě, které se dostane do této situace, obzvláště s někým z rodiny, se cítí naprosto bezmocné a v pasti, protože člověk, kterého byste měli požádat o pomoc, je zároveň člověkem, který vám tu bolest způsobuje,“ dodala herečka z filmů Velké vítězství či Samotář v Seattlu.

Rosie je v Hollywoodu známá jako velká bojovnice, která kritizuje muže obviněné ze sexuálního zneužívání nezletilých. Několikrát veřejně odsoudila režiséry Woodyho Allena i Romana Polanského. ■