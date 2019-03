Hollywoodský herec, který byl nařčený ze sexuálních zločinů, sbalil o 15 let mladší herečku. Takhle jí to sluší v bikinách

James Franco už nějakou dobu randí s Isabel Pakzad. Profimedia.cz

Herec James Franco (40) si na vážné vztahy příliš nepotrpí, ale vypadá to, že jenom potřeboval najít tu pravou. S herečkou Isabel Pakzad (25) je to zatím jiná písnička. Poprvé se o jejich vztahu začalo spekulovat na konci roku 2017, ale veřejně o něm nemluvili. Věří se, že důvodem byla nařčení ze sexuálního násilí, kterým v té době Franco čelil.

V lednu loňského roku časopis People informoval, že měl herec využívat svého postavení při vyučování herectví a nutit studentky k sexu. Proti hercovi tehdy promluvilo celkem pět žen, včetně hereček Violet Paley a Sarah Tither-Kaplan, které herce obvinily prostřednictvím sociálních sítí. Franco jejich tvrzení sice označil za nepřesná, ale jeho pověst tím značně utrpěla. Nařčení měla údajně dopad především na hercův soukromí život. Jak je však vidět, jeho vztah s Pakzad to nijak neovlivnilo.

S tou si Franco nedávno užíval společnou dovolenou v Miami a nutno podotknout, že o 15 let mladší herečka vypadá v bikinách skvěle. Isabel jsme sice zatím nemohli vidět ve velkých rolích, kde by předvedla svůj talent a krásu, v roce 2020 bychom ji však měli vidět ve snímku Birds of Prey o životě Harley Quinn. ■