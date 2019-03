Těhotná americká komička sdílela fotku, na níž nahá honí v parku kachny

Amy s manželem Chrisem Fisherem Profimedia.cz

Přestože před pár dny opět zrušila avizovaná stand-up vystoupení, není Amy upoutaná na lůžko a může si dopřát aspoň procházku s manželem Chrisem Fisherem. V černém tílku, které měla na sobě, vyniklo už pokročilé těhotenství. To svým followerům ve středu předvedla i „naostro“, když sdílela snímek z focení pro The New York Times, na němž nahá v parku honí kachny. „V chladném neworleanském ránu je nejlepší honit kachny, bez ničeho, co by vás táhlo z zemi, kromě dítěte,“ napsala k snímku.

Jeho, respektive jejich autorkou je newyorská fotografka Heather Sten, která z téhož focení pro změnu sdílela barevný snímek, na kterém si Schumer travou kryje prsa.

Článek se zmiňovanými fotkami vyšel na webu listu ve středu s titulkem Amy Schumer se nestará o to, co si myslíte (alespoň ne moc). Komička v něm mimo jiné uvedla, že od začátku těhotenství dle svého střízlivého odhadu zvracela asi 980x. ■