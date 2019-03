Zraněná Jirešová se dobelhala na premiéru Kvítku mandragory: S novým přítelem a dcerou, ze které je blondýna!

Jirešová si i přes zranění premiéru nenechala ujít. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Premiéru jsem si ale nemohla nechat ujít,“ svěřila se smíchem herečka, která má mít ještě pár týdnů klid na lůžku. Doufá ale, že do role kriminalistky Sylvie co nejdříve naskočí. Doprovod do Divadla Broadway jí dělal přítel Milan Štědra a také dcera Sofie Frida, která nás překvapila zbrusu novým účesem.

Zatímco v loňském roce se po boku maminky objevovala jako brunetka, tentokrát nás překvapila jako blondýnka. „Sofie je obarvená zhruba dva měsíce, moc si to přála,“ svěřila herečka s tím, že radikální zesvětlení vlasů nebylo nejlevnější. Nutno říct, že díky světlejším vlasům se Sofie začíná čím dál víc podobat své mamince. ■