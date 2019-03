Hvězda Ordinace v růžové zahradě k nepoznání: Milan Peroutka v roli modela. Nechal se obarvit na blond!

Milan Peroutka Foto: Hair studio Honza Kořínek (4x)

"Když přišla nabídka na kampaň, v hlavě jsem si to svědomitě poválel, a pak do toho šel s tím, že to aspoň jednou v životě zkusím. Hlavně jsem si musel vyřešit ostatní pracovní závazky, aby na mě pak v seriálu nekoukali, jestli jsem se nezbláznil," řekl Super.cz Peroutka.

S novou barvou se prý cítí skvěle. "Upřímně jsem až překvapený, jak rychle jsem si zvykl a jak moc mě ta změna baví. To jsem nečekal ani já, ani moje babička, která je mou dvorní kritičkou," směje se.

Ale proces změny byl prý hodně dlouhý a náročný. "V kadeřnictví jsem strávil dlouhých sedm hodin. V mezifázích barvení jsem vypadal jak Princ Pampeliška, tak byla sranda. Připadal jsem si jak sígr z dětských komedií,“ vysvětluje.

Poprvé si také vyzkoušel, jaké to je, být vlasovým modelem a nafotil novou kolekci účesů. "Bavilo mě to. Na place byla super atmosféra, a člověk by neřekl, kolikrát se dají přečesat krátké vlasy. I když já už mám takový grif - rukou zleva doprava nad čelo, a tak každý pokus o jiný účes stejně dopadne stejně,“ dodal zpěvák a herec. ■