Zesnulý Luke Perry si chtěl v létě vzít svou snoubenku. Přátelům už oznámili i datum a místo

Luke Perry a Wendy Madison Bauer plánovali svatbu. Profimedia.cz

TMZ má k dispozici tzv. „save the date“ kartičky, tedy jakési „předpozvánky“ s datem a místem konání akce. V případě celebrit jde o užitečnou pomůcku pro shromáždění všech přátel z řad kolegů, kteří mají dlouho dopředu zaplněné diáře a těžko ladí termíny.

Svatba Perryho a Bauer se měla konat 17. srpna v Los Angeles, jak je uvedeno na kartičce v šedo-zlatém provedení s tím, že „formální pozvání bude následovat“. To se bohužel už nestane. „Posledních jedenáct a půl let s Lukem bylo nejšťastnějších v mém životě a jsem za čas s ním vděčná,“ uvedla mimo jiné ve svém prohlášení po smrti herce.

Zmíněné děti, dceru Sophii (18) a syna Jacka (21), měl Perry s exmanželkou Rachel Sharp. Sophie jí na Mezinárodní den žen vzdala hold za to, jak v těžké situaci rodinu podporuje a drží nad vodou.

„Všichni víte, že můj táta byl superstar, ale na moment bych tu chtěla sdílet, že co se týče obou rodičů, měla jsem zatracené štěstí, protože tohle je moje máma. A zároveň moje nejlepší kamarádka. Klišé, vím. Je oporou pro všechny truchlící v naší rodině. Je tou nejsilnější, nejmilejší a nejúžasnější ženou a vůbec člověkem, kterého jsem kdy potkala. Miluju tě, mami, bez tebe bych nezvládla tuhle za**anou situaci, ve které jsme. Nikdo by to nezvládl,“ napsala Sophie mimo jiné v příspěvku u fotky s matkou.