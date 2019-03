Zastínila i vnadnou Čvančarovou: Slovenská sexy herečka se ukázala nahá ve sprše

Lucia Siposová ve sprše Video: archiv FTV Prima

Ten „vdovu“ Veroniku, která ze světa sprovodila svého manžela, přivede na nápad, aby si založila erotický blog a Instagram, a tak si vydělávala peníze. A že jí o tom vykládá třeba v koupelně, když se sprchuje a je nahá, to mu vůbec nevadí.

„Takové odhalené natáčení je pro herečku samozřejmě citlivější. Vím ale, že to je seriál, kde se velké odhalování nekoná, tak se to dá vydržet. Zkrátka situace a děj někdy vyžaduje, že tam něco málo vidět bude. Když už ale přijde na věc a točí se ta scéna, tak o tom nepřemýšlím, je to práce. Na druhou stranu, když to skončí, je člověk zvědavý na výsledek. Nevíte, jak to ve finále bude vypadat, jak se to sestříhá,“ prozradila slovenská herečka své pocity při natáčení choulostivých scén.

„Neprožívám to, nejsem úplná stydlivka, zarytě to neřeším, ale nepatřím ani mezi ty herečky, které se na to vyloženě těší. A žádná taková snad ani neexistuje. Kdyby byl celý film nebo seriál o tom, že se budu jen svlékat, tak do takového projektu bych nešla,“ přiznala Siposová, která má na svém kontě i postelovou scénu s Markem Lamborou. Tentokrát Siposová zastínila i jindy výraznou a vnadnou Jitku Čvančarovou. ■