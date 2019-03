Zpěvačka, která svým hitem v 90. letech pobláznila celý svět, je okouzlující i po čtyřicítce

Natalie Imbruglia Profimedia.cz

V roce 1997 se nenašel snad nikdo, komu by unikla píseň Torn, již hrála pořád dokola rádia po celém světě. Její Interpretka Natalie Imbruglia (44) stále okouzluje svým půvabem.

Málokdo ovšem tuší, že tento hit už o čtyři roky dříve nazpívala v dánštině zpěvačka Lis Sørensen. O dva roky se jej ujala americká kapela Ednaswap a následně americko-norská formace Trine Rein. Globální hit z Torn ale udělala až krásná Australanka Natalie Imbruglia.

Šlo o její debutový singl, který zaznamenal obrovský úspěch a bodoval v hitparádách po celém světě. Natalie pak uspěla i se svým prvním albem Left of the Middle. A na hudební scéně je stále aktivní. Momentálně ve studiu nahrává novou desku společně s kytaristou Albertem Hammondem z kapely The Strokes.

Její nejnovější snímky pocházejí z londýnské aukční síně Christie´s, kam se přišla podívat na dražbu osobních předmětů zesnulého zpěváka George Michaela (✝53). Natalie se za 20 let téměř nezměnila. Fotografům zapózovala společně s komikem Davidem Walliamsem.

Poslechněte si legendární hit Torn!