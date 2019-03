Manželka Justina Biebera vyrazila do společnosti bez pánského doprovodu! Takhle jí to seklo v sexy minišatech

Hailey Baldwin vypadala skvěle. Profimedia.cz

Zpěvák Justin Bieber (25) nedávno poprosil fanoušky, aby se za něj modlili , neboť kvůli depresím prochází velmi náročným obdobím. Velkou oporou je mu prý manželka Hailey Baldwin (22). Mladá modelka vyrazila do společnosti tentokrát v doprovodu kamarádky, modelky Kendall Jenner.

V minišatech od značky Tom Ford s pořádným výstřihem to modelce velmi slušelo a byla sexy jako už dlouho ne. Nebyly to ovšem jediné modelky, které se účastnily večírku u příležitosti otevření hotelu na Times Square v New Yorku. Na party zavítala i Elsa Hosk nebo Joan Smalls.

Baldwin a Bieber nedávno v rozhovoru pro Vogue prozradili detaily z jejich soukromí. Mimo jiné i to, proč se sňatkem tolik spěchali. Od svatby však zpěváka provázejí psychické potíže. Ty prý sice nesouvisí s jeho manželkou, ovšem zpěvák označil toto období za nejtěžší v jeho životě. ■