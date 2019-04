Pokud skončí s fotbalem, už má plán B. Českého Beckhama láká velmi pomíjivý byznys

Lukáš Vácha by jednou rád spolunavrhoval módu. Super.cz

Ať už je to čímkoli, pravdou je, že fotbalisté tíhnou k módě obecně řečeno více než kteříkoli jiní profesionální sportovci. U Lukáše Váchy to platí stoprocentně. „Módu mám rád. Když dostávám pozvánky na módní akce, tak rád dorazím, pokud mám čas,” říká český fotbalový záložník a bývalý reprezentant.

V minulosti fotbalista úzce spolupracoval s návrhářem Lukášem Macháčkem. Stal se tváří jeho kolekcí a společně také tvořili. V budoucnu by Lukáš rád podobnou spolupráci zopakoval.

„Potřeboval bych k sobě člověka, který je tvůrčí a já bych předkládal nápady. Asi by to byla pánská móda a doplňky,” říká Lukáš Vácha, který se do podobných aktivit prý pustí, až upozadí fotbalovou kariéru: „Samozřejmě je to až plán B.” ■