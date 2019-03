Praktický trik jogínky Asterové: Místo snídaně či ranní kávy stojí na hlavě

Asterová zcela podlehla józe. Super.cz

Svého času neexistovala novinka ve cvičení, kterou by Jitka Asterová nevyzkoušela. Jednu dobu cvičila v posilovně s trenérem a vytvořila si muskulaturu, kterou by jí mohla závidět Madonna (60) v nejlepší formě, jindy zase podlehla trendu aerobiku. Posledních několik let je ale herečka zblázněná do jógy.