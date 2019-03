Tímhle fanoušky velmi překvapila: Lady Gaga promluvila o těhotenství!

Tohle fanoušci Lady Gaga nejspíš nečekali. Profimedia.cz

Lady Gaga (32) sbírá v poslední době jeden úspěch za druhým. Díky tomu jí fanoušci a média věnují také spoustu pozornosti. A to nejen její práci, ale samozřejmě i jejímu soukromí. Poté, co zpěvačka ohlásila rozchod se snoubencem Christianem Carinem a uvedla na pravou míru drby o románku s hereckým kolegou Bradleym Cooperem , se začalo pro změnu spekulovat, že je těhotná. Odpověď přímo od Lady Gaga na sebe nenechala dlouho čekat.

„Drby o tom, že jsem těhotná? Ano, čekám #LG6,“ napsala na svém Twitteru. Jednou větou tak vyvrátila zvěsti, a zároveň oznámila, že hodlá vydat nové album. Lépe to opravdu udělat nemohla. Je to zároveň poprvé, co promluvila o svém dalším velkém projektu od masivního úspěchu filmu Zrodila se hvězda.

Za píseň Shallow k romantickému snímku získala nejen Oscara, ale také Grammy, Zlatý glóbus a cenu BAFTA. Její poslední album Joanne vyšlo v roce 2016 a rychle se vyšvihlo na první příčky hitparád. Skoro to vypadá, jako by fanoušky talentovaná hvězda už neměla čím překvapit, ovšem jak známe Lady Gaga, máme se ještě na co těšit. ■