Těžké dětství Sandry Pogodové: Promluvila o tom, jak vyrůstala s obřím nádorem uprostřed čela

Start do života rozhodně neměla nejjednodušší. Sandra Pogodová (43) se krátce po narození potýkala se zdravotními komplikacemi. „Já jsem se narodila s malinkým znamínkem na čele, takovou pigmentovou skvrnu jsem tam měla. A ta do tří měsíců vyrostla do velikého nádoru, měla jsem opravdu ve třech měsících na čele rudé vejce,“ svěřila se herečka.

Nádor uprostřed čela postupně rostl a přinášel nejen jí, ale i jejím rodičům nelehké chvíle. „Začalo to růst a oni nám potom řekli, že je to hemangiom. My jsme ten výraz před tím vůbec neslyšeli. Říkali nám, že by ji měli operovat až jí bude tak šest nebo sedm let, protože ty hemangiomy se ze 70 % vstřebají,“ svěřila maminka Eva, která musela čelit nehezkému chování okolí.

Jak Sandra rostla, tak na ni rodiče museli dávat čím dál větší pozor. Nesměla upadnout a jakkoli se do nádoru udeřit. „Bylo to blbé z toho důvodu, že to bylo plné krve, všechny cévky se tam sbíhaly a bylo to kompletně nacpaný nádor s žilkami s krví. Byl problém, že jsem se jako mimino učila chodit a nesměla jsem na to upadnout, že bych mohla vykrvácet,“ prozradila herečka, které následně rodiče hemangiom přelepovali, a to i kvůli špatným pohledům z okolí.

Když jí byly tři roky, dostala se do péče doktorů z motolské nemocnice, kteří rozhodli, že se nedá s operací čekat až do šesti let, předpokládali, že nádor poroste a že by mohl mít neblahý vliv na její psychiku. „Jedna z prvních vzpomínek je, jak stojím na chodbě v nemocnici a vidím na konci světlo, jak prochází oknem a pocit z toho je stísněný,“ svěřila v pořadu 13. komnata Sandra, která nakonec podstoupila nelehkou operaci, po které má celý život uprostřed čela vzpomínku. ■