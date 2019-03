Zpěvák známý ze SuperStar je otcem: Manželka mu porodila tohoto krásného chlapečka

Petr Poláček s manželkou Katkou a novorozeným synem Tobiášem Foto: archiv K. Poláčkové

"Zrovna včera mi říká ségra: 'Chceš vědět, jak bolí porod? Jako by ti najednou zlomili 50 kostí.' Po dnešní zkušenosti bych si zlomila i 100 kostí," napsala krátce po porodu Kateřina.

"Má to velký ALE. To, co přišlo na konci, se nedá popsat. Chcete umřít a pak vám dají do náruče to vaše, vaše miminko. Brečím. Je to síla! Jsem máma," dojala se.

"A můj manžel Petr Poláček je neskutečná podpora. Děkuji a promiň, jestli jsem ti zlomila prst," uzavřela tanečnice. ■