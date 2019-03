Ilustrační foto Profimedia.cz

Při sledování hororových filmů je každý hrdina, který ví, že je doma či v kině v bezpečí. Vyrušit ho mohou maximálně nečekané zvuky. Jiná situace ovšem nastane, když se to, co se odehrává na obrazovce či plátně, objeví v realitě.

Na videu uvidíte několik ukázek, kdy hororová monstra pronikla do skutečného světa. Těm, kteří s nimi přišli do styku, do smíchu určitě nebylo. Ať už šlo o fitko, městskou hromadnou dopravu či výtah, děly se příšerné věci.