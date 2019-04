Půl roku bez rádia uteklo jako nic: Zorka Hejdová opět vysílá, jen z jiné stanice. Jak to bylo s odchodem?

Zorka Hejdová promluvila o svém a manželově působení v rádiu. Super.cz

Před půl rokem se Zora Hejdová (28) s manželem Mírou (35) rozloučili s rozhlasovou stanicí Frekvence 1 . Byl to trochu smutek, ale jinak to prý podle Zorky nešlo. Ostatně Zorčina absence na vlnách, jež přenášejí zvuk éterem, netrvala dlouho. Jen změnila zaměstnavatele.

"S manželem jsme tehdy usoudili, že to nebylo všeobecně ze všech stran podle představ, ten pořad, který jsme vysílali. Takže jsme si řekli, že než to dělat jen napůl bez toho, aby to bylo z našeho pohledu stoprocentní, je lepší to nedělat vůbec. A řekli jsme si, že se na to vykašleme," vysvětlovala nám Zorka.

"Když jsem pak dostala nabídku ze stanice, ze které jsem kdysi odcházela, z Evropy 2, ráda jsem přijala. Vlastně chodím vysílat do stejného domu, je to dokonce stejné patro, jen zabočím od výtahu na jinou stranu. Jsem strašně ráda, že jsem zase zpátky, a užívám si to," doplnila moderátorka, které prý rádio hodně chybělo. ■