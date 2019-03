Sexbomba Bára Mottlová předvedla své tělo v prádle a také zbrusu novou barvu vlasů! Zapomeňte na rajcovní blondýnku

Bára Mottlová Foto: Hair studio Honza Kořínek (5x)

K blond se prý ale vrátí. „Mám ráda blond, takže se k ní budu postupně vracet, ale když jsem viděla výsledek našeho společného focení, tak jsem začala trochu váhat.,“ směje se Mottlová.

Změn se ale prý rozhodně nebojí. "Už dlouho přemýšlím o radikálním zkrácení vlasů na mikádo, tak to třeba s Honzou vymyslíme,“ překvapuje.

Ženy mění často své vlasy, když přicházejí změny v soukromém životě. To prý ale není případ Báry. V novém vztahu je zatím spokojená a rozchod neplánuje. "Je to teprve chvilička. Teprve se poznáváme a oťukáváme, trošku se pereme. Je to takový vášnivý vztah," dodala pro Super.cz. ■