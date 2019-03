Podívejte se na poslední videoklip Věry Bílé (✝64): Pár týdnů před smrtí hýřila energií a radostí

Tady byla ještě plná života.

„Bylo tu spoustu pokusů mě vrátit na hudební pódia. Ale každý mě chtěl dát do jiného hudebního stylu... To jsem prostě nebyla já,” svěřila se Super.cz ve svém posledním rozhovoru nekorunovaná romská královna a dále dodala: „Teď jsem to opravdu zase já. A pokud zdravíčko dá, tak koncem roku vydám i svou novou desku.”

Věra Bílá stihla bohužel s kolegy Janem Bendigem (25) a Milanem Krokou z její bývalé kapely Kale natočit jen jenu píseň s romským názvem Mek Som Adaj, v překladu Ještě jsem tady. V klipu k písni je vidět, že si umělkyně zájem o svou osobu a umění užívá. K plánovanému návratu už ale bohužel nedošlo. Romská diva byla po kolapsu v pondělí převezena do nemocnice v Plzni, kde bohužel zemřela.

Honzu Bendiga smrt Věry Bílé velmi zasáhla. "Mé srdce pláče. Nenalézám správná slova. Dnes zemřela vždy úžasná Věra Bílá. Legenda, kterou jsem odmalička obdivoval a miloval. A se kterou jsem v posledních dnech měl štěstí spolupracovat a poznat ji tak blíže. Ukázala mi, že i přes svá trápení má velké srdíčko, smysl pro humor a stále plno elánu. Nemůžu tomu stále uvěřit. Odešla velká osobnost s ještě větším srdcem a nezapomenutelným hlasem. Pro romskou hudbu a nás Romy toho udělala opravdu hodně. Prosím, pokud můžete, tak dnes Věře věnujte tichou vzpomínku. Budete mi moc chybět... bylo mi velkou ctí být ve vaší krásné společnosti..." zavzpomínal zpěvák na svůj velký vzor. ■