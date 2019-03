Schneiderová se smiřuje se smutnou realitou. Dcera se jí pomalu vzdaluje

Jitka Schneiderová se po dovolené vrací zpět do pracovního procesu. Super.cz

Na lyžařské dovolené dělali jedné z nejobsazovanějších českých hereček společnost partner Lukáš, dcera Sofia Anna (12) a partička přátel.

„Určitě bychom se tam zase někdy vypravili, my to tam milujeme, vyhovuje nám to tam,” svěřila se nám Jitka.

Schneiderová se pomalu smiřuje s tím, že s ní její dospívající dcera bude trávit stále méně času. „Blížíme se do toho věku, kdy už nebude s maminkou a rodinou trávit čas,” krčí rameny Jitka Schneiderová. ■