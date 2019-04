Nebudou teď porotci show The Voice litovat, že se na ni neotočili? Tuhle blondýnku neúspěch neodradil

Katie Kei neúspěch v The Voice Česko Slovensko neodradil

Do dalšího kola pěvecké soutěže The Voice Česko Slovensko (7) sice nepostoupila, sen o kariéře zpěvačky ale Katie Kei neopouští. Začínající zpěvačka, vlastním jménem Kateřina Kolčavová, nehodlá pověsit svou milovanou profesi na hřebík a do světa právě pouští svůj zbrusu nový videoklip k singlu Stop.