Chaos a nahota: Mladá herečka musela před kameru s obnaženými ňadry

Šestadvacetiletá Američanka to rozjela hned na několika frontách. Zkouší to jako, herečka, zpěvačka, skladatelka i modelka. V žádném oboru zatím příliš nezazářila, ale každý úspěch se počítá. Na kontě má hudební album Night Time, My Time a desítku rolí.

Nejvíce odvahy musela prokázat při natáčení filmu Vládci chaosu, který zachycuje soupeření metalových projektů Mayhem a Burzum. Sky měla roli celkem jasně definovanou. Musela zaujmout svými tělesnými přednostmi, takže podprsenka šla dolů. ■