Kdy bude veselka? Finalistka České Miss promluvila o chystané svatbě s přítelem

Alena Prešnajderová už pozvolna chystá veselku. Super.cz

V soukromí se jí ale objevila řada příjemných novinek. Již jsme vás informovali, že jí partner Honza (30) po čtyřech letech požádal o ruku během dovolené na Seychelách.

Alena ví, že je třeba svatbu plánovat se skutečně velkým předstihem, zatím je ale vše v chodu. „Je to čerstvé, zasnoubili jsme se před měsícem, a tak teprve hledáme místo a snažíme se to nějak zorganizovat,” svěřila se nám na otevření butiku německé značky.

Toto léto Alena už veselku zorganizovat nestihne. „Tím, že jsme se zasnoubili v lednu a nechceme mít zimní svatbu, tak k tomu dojde asi do roka a půl," říká kráska z Brna.

Díky povolání si už nesčetněkrát vyzkoušela roli nevěsty. Ty pravé šaty ale zatím vybrané nemá. „Tím, že jsem blondýna, tak si mě často vybírají na předvádění svatebních šatů. Oblékla jsem jich stovky, ale zatím jsem na sobě neměla ty, které bych chtěla mít. Jednám s několika návrháři, se kterými spolupracuji dlouho, a uvidíme, kdo to nakonec vyhraje,” směje se Alena.

Alena se snoubencem Honzou by chtěli mít typicky českou veselku. „Svatba bude v Česku, protože tam chceme mít celou rodinu. Prarodiče by se nezvládli přemístit někam do tepla. Bude to svatba tak pro sto lidí,” popisuje své plány Alena Prešnajderová. ■