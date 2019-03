Veronika Arichteva v objetí s cizím mužem: Při natáčení videoklipu se musely kvůli hereččinu manželovi vyškrtat scény

Kapela Robin představila klip Opona s Veronikou Arichtevou.

A hereččin manžel, režisér Biser Arichtev, kterému v těle koluje balkánská krev, asi nebude úplně nadšený. Něco jiného je, když milostné scény manželce režíruje sám, jako tomu bylo v seriálu První republika.

"Tak já se s Verčou už znám dlouho, párkrát jsme spolu už spolupracovali a do příběhu se mi moc hodila, tak jsem ji oslovil a ona přijala. Co se týče těch objetí, tak v původním scénáři měly být i nějaké polibky, ale to jsem radši vyškrtnul," svěřil nám Robert Štaffen, podle jehož přezdívky Robin se kapela jmenuje.

"Takže jsme zvolili šetrnější řešení a Verču jsem od tý doby neviděl, ale tak doufám, že to přežila bez újmy od manžela," dodal se smíchem o klipu, který nese jméno Opona. "Vypovídá o tom, co se odehrává v lásce za oponou – když se nikdo nedívá," vysvětloval Robin.

"Píseň a klip jsou o mezilidských vztazích, tajemství a neupřímnosti. Návštěvníci temného soukromého podniku za tučnou úplatu sledují herce. Ti pro ně na jevišti znázorňují čistou lásku, galantnost a vzájemnou oddanost. Když se však opona zatáhne, nikdo neví, co se děje za ní. A tak to chodí i v běžném životě, kde se lidé stále častěji schovávají v mlze lží, výmluv, zpráv, strojených fotek či prázdných postů. Sami se tak svazují neviditelnými provazy a často zapomínají na to nejdůležitější," dodal ještě. ■