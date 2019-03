První zkouška vztahu kvůli 12 chlapům: Misska Bezděková prozradila, jak přeskočila jiskra s novou láskou

Andrea Bezděková Super.cz

Jsou to dva týdny, co nejkrásnější Češka roku 2016 Andrea Bezděková (24) svěřila, že už není single. Její srdce získal pohledný mladík Pavel , který se také věnuje modelingu. Andrea nám nyní svěřila, jak se poznali, a to, že je čeká první zkouška jejich vztahu.

Kráska se totiž chystá na týden do Tuniska, kde proběhne soustředění finalistů Muže roku. A co si budeme povídat, dvanáctku mladých mužů, s nimiž bude jeho vyvolená trávit tolik času na jednom místě, by Pavel nemusel vydýchat. Andrea navíc mělo blízko i k jednomu z bývalých vítězů Muže roku, Miroslavu Dubovickému, s nímž nafotila dokonce sexy snímky.

"Už jsem ho na to připravovala a on mi důvěřuje, že se není čeho bát. Jedu jako odborná porotkyně, už to bude třetí ročník, kterého se v této funkci účastním. Hodnotím, co mi mé oko dovolí a co se mi líbí, a když teď bude možnost ty kluky víc poznat, tak do toho zahrnu i jejich osobnost," řekla nám Andrea.

Pavla ovšem také poznala, když měla možnost strávit víc času při původně jen práci. "Už je to asi půl roku, kdy jsme měli focení, kdy jsme fotili sedm dní asi šest hodin denně, takže jsme měli dost času se pořádně poznat, oťukat a zmapovat terén. Tam přeskočila jiskra," svěřila nám totiž, když jsme se ptali na detaily jejího nového vztahu, o nichž se můžete dozvědět víc v našem videu. ■