Britka sdílela poporodní fotku v plavkách a k ní vzpomínku na dcerku, která žila jen měsíc

Malin Andersson v době, kdy se těšila na miminko. Profimedia.cz

Zachycená v plavkách Andersson ženy nabádala, aby měly rády svá těla, ať vypadají jakkoli.

„Říkala jsem si, že s vámi budu sdílet fotku mé poporodní postavy. Můžete vidět povislou kůži a váček v místě, kde mi byl proveden urgentní císařský řez. Taky má povislá prsa, ve kterých mám mléko. Jsem pyšná, že mohu říct, že jsem porodila mé nádherné děťátko, a tohle je to, co mi zbylo. Dítě žádné, jen krásná jizva, která mi ho bude připomínat. Každé tělo je krásné. Nehledě na to, jak vypadá. Všechna naše těla mají své vlastní příběhy k vyprávění,“ napsala velmi otevřeně Malin.

S fanoušky byla v kontaktu i ve dnech, kdy její dcerka Consy bojovala o život. Děkovala jim za podporu.

„Zamilovaná... A moje máma tě prostě chtěla u sebe. Tvůj čas zde ještě nenadešel. Maminka tě miluje. Byla jsem tu s tebou každý den...otevřela jsi ještě naposledy oči a já viděla ta krásná hnědá očka. Je mi tak líto, že jsem nemohla udělat víc. Jdi za babičkou Consy. Můj anděli. Odpočívej v pokoji. Consy Gloria Emma Andersson-Kemp. 23.12.18 - 22.01.19,“ napsala k fotce miminka poté, co holčička boj prohrála.

Zmiňovaná babička, matka Malin, zemřela v listopadu 2017, jak Andersson uvedla. „A já během roku přivedu na svět nový život. Chtěla bych holčičku. Mám pocit, že to bude holčička,“ řekla v dubnu, když těhotenství veřejně oznámila. Otcem Comby byl její přítel Tom Kemp.