Anife Vyskočilová kritizovala koučku The Voice Janu Kirschner: U některých fanoušků však tvrdě narazila

Už i Anife Vyskočilová okomentovala Jany Kirschner. Foto: Super.cz/TV Nova a Michaela Feuereislová

„Kdyby se tesala afektovanost podle modelu, tak by Jana Kirschner seděla jako model! Ten její umučený, ale přitom, jak si myslí, intelektuální a odborný na hudbu ksicht mne dostávají do fáze, že mám husí kůži i tam, kde ji nemám mít,“ vypisovala se na Facebooku tanečnice s bulharskými kořeny velmi lámanou češtinou a poté ještě dodala: „Já jsem si na začátku myslela, že to má jen chvíli, než si najde pózu, ale toto je už hodně. Nedivím se, že si z ní dělá Vojtek legraci.“

A právě kvůli špatné češtině její příspěvek někteří čtenáři jen stěží rozlouskli. „Anife, když už se snažíte někoho urážet, napište to prosím aspoň tak, aby se to dalo přečíst,“ opřel se do ní jeden z fanoušků. „Já mám Anife moc ráda, ale je pravda, že znám pár lidí cizinců, kteří jsou v Praze 5 - 6 let a umí líp česky než ona, která je v České republice cca 23 let,“ přidala se další čtenářka příspěvku.

Takové reakce se ale umělkyni vůbec nelíbily a ihned odpověděla: „Nikoho neurážím, ale říkám svůj vlastní názor a vy, jestli potřebujete, aby si vás někdo všiml, tak jen tak dál, ale je to trapné jako Kirschner.“

Většina fanoušků s ní ale souhlasila, a dokonce ocenila její upřímnost. „Mně taky svým chováním leze na nervy. Trapná na její věk. Žádná úroveň,“ znělo v jednom z komentářů. ■