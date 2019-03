První foto novomanželů: Seriálová hvězda, která nevěřila, že si ji chce partner vzít, byla krásná nevěsta

Herečka Lea Michele se o víkendu provdala za Zandyho Reicha. Profimedia.cz

Zprávu o sňatku potvrdili sami novomanželé. „Jsme nadšení z manželství a vděční za to, že jsme byli obklopeni přáteli a rodinou. A úplně nejšťastnější jsme z toho, že spolu strávíme zbytek života,“ popsali magazínu People své dojmy. Lea později s fanoušky sdílela i fotku.

Teď už tomu, co se jí děje, snad věří. Po zasnoubení totiž Michele uvedla, že si nejdřív myslela, že si z ní partner utahuje! „Myslím, že první, co jsem mu řekla, bylo: Nedělej si srandu! Byla jsem velmi překvapená,“ řekla loni krátce poté, co jí Reich navlékl krásný prsten, který sám navrhl.