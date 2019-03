Partner Diane Kruger sdílel fotku těhotné herečky. Pár se stal terčem ostré kritiky

Diane Kruger a Norman Reedus pozornost příliš nevyhledávají. Profimedia.cz

Když se začátkem listopadu loňského roku objevila v médiích zpráva, že se herečka Diane Kruger (42) stala matkou, ani ti největší optimisté nečekali, že to hvězda filmu Troja potvrdí. S partnerem Normanem Reedusem (50) si střeží soukromí do takové míry, že nikdy nepotvrdili ani to, že dítě vůbec čekají. Nyní herec, známý ze seriálu Živí mrtví, udělal výjimku.