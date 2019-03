Víc tetování má snad už jen Vladimír Franz! Sharlota ukázala své potetované tělo v pořádně odhaleném modelu

Sharlota Super.cz

Sharlota má potetovanou značnou část těla. "Moje kérky mají význam, všechny. Mám hodně umělců, komiksových postav, každá i malá blbůstka na něco odkazuje. Na něco, co mám ráda, nebo na nějakou životní událost. Tohle je třeba zpěvačka Yolandi Visser. Je to bláznivej skřítek a i v 35 letech je crazy. A já doufám, že to budu mít stejně," vysvětluje.

S tetováním Sharlota zdaleka ještě nekončí. "Míst je opravdu hodně. Mám toho hodně vymyšleného, je to ještě dlouhá cesta," dodala zpěvačka. ■