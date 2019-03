Otužování se jí vyplácí: Divoška Lounová fotila tyto krásné snímky s týraným pejskem jen v 6 stupních!

Olga Lounová jako divoženka. Foto: archiv Marketa Novak

Pózování si spolu s ní užíval pejsek Sunny, který za sebou nemá příliš hezkou minulost. U bývalých pánů byl bit a kvůli týrání má problémy se zadníma nožičkama. Možná díky společným fotkám s Olgou podporujícím projekt Se psem mě baví svět, který hledá domov opuštěným zvířatům, najde nový domov.

Nejen Sunny, ale i Olga strávila kvůli fotkám do kalendáře jedno odpoledne v krásné krajině. A především díky tomu, že se zpěvačka pravidelně otužuje, nenastydla. „Bylo 6 stupňů a Olga to brala úplně v pohodě,“ svěřila se fotografka. „Dokonce se Olga zasmála a řekla mi, že se otužuje i v ledové vodě. Bylo cítit, že jako divoška se cítila ve své kůži, a šlo jí to samo. Já obdivovala její nádherný profil a energii,“ svěřila Marketa Novak.

„Olgu jsem umístila k vodopádům a skalám, protože ona sama je nespoutaný živel. Podle toho měla také vybraného pejska Sunnyho, se kterým si hned padla do oka,“ dodala fotografka ke snímkům, na kterých proměnila sexy zpěvačku v lesní divoženku. ■