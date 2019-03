Petr Hapka (✝70) přijal nevěru jako součást svého života, přes den spal a hudbu tvořil po nocích

Petr Hapka po sobě zanechal hudební dědictví. Michaela Feuereislová

Úspěšný autor mnoha filmových melodií i populárních hitů byl po celý svůj život známým lvem salonů. Lásek měl ale Petr Hapka (✝70) mnohem víc. Kromě skvělé hudby a nádherných žen to byly i silné motorky, zbraně a zvířata. V jeho domácnosti pobíhalo několik psů, dvacet koček, žila tam také fretka, a dokonce i netopýr. Skladatel, který tvořil po setmění, hlavně proto, že ho po půlnoci napadaly nejlepší melodie, si také stačil pořídit sedm dětí, a to s pěti různými ženami.

Původně chtěl být lesníkem

Narodil se 13. května 1944 v Praze v rodině operetní zpěvačky a malíře. Mezi jeho příbuzné patřil i slavný skladatel Franz Lehár. Díky vrozeným vlohám se Hapka naučil už ve třech letech hrát na klavír. Jako dítě si ale představoval, že se stane lesníkem, a to i přesto, že vyrůstal v Praze. Rád chodil do přírody, ale když zjistil, že by musel střílet zvířata, zájem o lesnictví ho přešel a dal se na dráhu skladatele. Navíc zjistil, že holky zaujme mnohem více hra na piano než hraní fotbalu, jemuž se věnovali jeho spolužáci.

Hrával po barech s nalepeným knírem

První písničky napsal v 16 letech pro studentské představení v divadle Paravan (dnešní Reduta) a měl s nimi takový úspěch, že mu ředitel nabídl spolupráci. Hrál také po nocích po barech, jenže to si musel nalepovat knír, aby vypadal starší. Později se začal věnovat scénické hudbě, kterou psal pro různá divadla. V pouhých 23 letech dostal nabídku na místo dirigenta v Divadle Za branou. A pak začal skládat také filmovou hudbu – jeho jméno najdeme v titulcích více než 80 celovečerních filmů, seriálů a dokumentů. Svými melodiemi doprovodil například snímky Páni kluci, Den pro mou lásku, Panna a netvor nebo Deváté srdce.

Proč nazpíval part Jiřího Suchého

Dlouhodobě tvořil také s textařem Michalem Horáčkem. Začali deskou Hany Hegerové Potměšilý host (1987), následovalo album V penziónu Svět (1988). A na obou Hapka také zpíval. Mužský part k písni Levandulová byl původně určen pro Jiřího Suchého, ale v nahrávacím studiu na něj nemohli čekat, a tak se zpěvu ujal samotný Hapka.

Věrnost mu moc neříkala

Petr Hapka se sice dvakrát oženil, ale miloval volnost jak v tvorbě, tak i v životě, což bylo také důvodem, proč střídal partnerky. Jeho poslední milenkou byla o 48 let mladší Kateřina Klepišová. „Svým družkám jsem byl dost nevěrný. A co já jsem těm ženským lhal,“ uvedl ve své knize Váš Petr Hapka.

V době premiéry lyrikálu Kudykam (2009) přišel k tomuto charismatickému skladateli nezvaný host: Alzheimerova choroba. Snažil se jí čelit, ale 25. listopadu 2014 svůj boj prohrál. Na hudební odkaz slavného spisovatele navázala jeho dcera Petra, která loni v listopadu porodila holčičku. ■