Nejžhavější šedesátnice? Známá herečka nemá ponětí o tom, co je to stárnutí

Angela, která v roce 1994 ztvárnila Tinu Turner (79) ve filmu What's Love Got to Do with It, už letos zazářila na oscarovém ceremoniálu, kam dorazila v růžových šatech kontrastujících s její kůží. Výrazné barvy má Angela v oblibě. Na galakoncert vzdávající hold Aretě Franklin (✝76) zvolila pro změnu rudou róbu.

Herečka ze seriálu American Horror Story a komiksového filmu Black Panther se v záplavě hudebních hvězd neztratila. Soulovou divu přišly uctít Jennifer Hudson (37), Alicia Keys (39) či Céline Dion (50). Angela na interpretku legendárního hitu (You Make Me Feel Like) a Natural Woman na podiu zavzpomínala společně s hercem Courtneym B. Vancem, který je už 22 let jejím manželem. ■