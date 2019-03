Pawlik a Mahulena, láska na první pohled

Je krásný, sice trochu starší, ale pořád fešák a Mahulena Bočanová se zcela oddala jeho něžné péči. Ne, nenašla dokonalého muže, ale dokonalý hotel v jedinečném prostředí Františkových Lázní, hotel Pawlik – Aquaforum, pro napravení těla i mysli.

Jaké vám tělo a hlava vysílá signály, že už je čas vypnout?

Prostě už posedávám a polehávám. Já opravdu pracuji velice tvrdě, lidé o naší branži mají velice zkreslené představy. Herec jede několik zaměstnání najednou, když má to štěstí a je tzv. v kurzu. Dopoledne zkoušíte od 10-14, zadarmo samozřejmě, 2-3 měsíce před premiérou normální rutina, pak točíte, dabujete, večer vždy hrajeme, někdo jen v Praze, někdo jako já v Praze a po celé republice, v několika divadlech. Do toho musíte našroubovat normální chod rodiny, odvoz dítěte do školy a ze školy, nákupy, úklidy, vaření, zábava pro Máří. Nezapomenout na psa, kytky, a když ještě můžete dýchat, zbude čas na srdeční záležitosti a kamarády. Někdy je to fičák.

FOTO: Franzenbad.cz

Kdy jste se pro lázně rozhodla, protože rozhodně nevypadáte, že už byste je potřebovala? Čím Vás přitáhly Františkovy Lázně a hotel Pawlik – Aquaforum?

Zdání klame, máme skvělé geny, ale unavená jsem nesmírně. Jarní prázdniny a letňáky jsou v roce moje jediné volno, tak se k těm dnům úplně modlím. Ve Frantovkách máme s Máří rodinu, takže volba je vždy jasná. Navíc akvapark přímo v hotelu je pro Máří ráj a plavčíci jsou profíci a dokážou okamžitě pomoc při případném záchvatu (dcera bohužel trpí v poslední době epilepsií). A tak se tady cítím v bezpečí, že nejsme samy. V loňském roce jsem tady měla děti 3 a všechny mi lehly angínou a celé prázdniny proležely na pokoji. Letos byl hotel Pawlik – Aquaforum tak velkorysý, a abychom si vše opravdu užili, pozvali nás znovu. Děkujeme moc.

Propadla jste zdejší hotelové „haute couture“ v podobě bílého měkkého županu?

Bílý měkký župan je boží a nehodlám z něj vylézt po celý týden, možná v něm budeme chodit k holkám večer na večeře. Mám tady dvě sestřenice Irenku a Vendulku a milujeme trávit společné večeře s rodinou pěkně v kuchyni, pospolu u mlsání, kdy chlapi vaří, a my jen očumujem a děti si hrají. Pro mě ráj na duši.

FOTO: Franzenbad.cz

Která z procedur Vám dělá nejlépe?

Miluju vířivku, mohla bych tam žít. Ale Máří se nudí, tak mě vždy vyžene na tobogány, což je pro mě smrt. To nenávidím, ale láska k dceři je silnější, tak to s ní vždy protrpím. Ona pak musí přežít shopping na kolonádě a dlouhé procházky, na kterých zase trpí ona ;-)

Prcháte za odpočinkem sama, nebo přibíráte doprovod?

Doprovod nás doprovodí a zase odprovodí ;-))))

Kořeníte si lázně i trochou hříchu? Například hříšně sladkým dortem nebo sklenkou dobrého vína?

No hřešit se bude. Ta kuchyně na Pawliku je snová. Sice jsem od loňského léta abstinent, ale tady udělám určitě výjimku, bude šampaňský v posteli i čaj s rumem na túře a určitě skvělé víno na rodinných večeřích. Tento týden ve Františkových Lázních bude plný hříchu. Zasloužíme si to ;-)

