Nejen nadávky, ale i facky: Romana Pavelková si prošla domácím násilím, teď pomáhá ženám se stejným osudem

Romana Pavelková má zkušenosti s týráním.

Má krásnou rodinu a šťastné manželství. Vždycky tomu tak ale nebylo. Ač by to do ní nikdo neřekl, finalistka Miss ČR Romana Pavelková (34) si před pár lety prošla domácím násilím. Své trápení nějakou dobu tajila, ať už před rodinou, nebo přáteli. Po letech už ale modelka o svých problémech může mluvit, a tak se rozhodla chopit příležitosti.

„Nadační fond, zaměřený na problematiku domácího násilí, jsem založila před víc než rokem. První oficiální akci jsem ale uspořádala až nyní, kdy se mi podařilo navázat spolupráci s několika azylovými domy,“ vysvětluje zrzka, která se také rozpovídala o vlastních zkušenostech s domácím násilím, které před lety zažila.

„Trvalo to asi rok a je to asi sedm let nazpět. Možná i víc. Doma jsem to řekla, až když to celé bylo uzavřené. Sama jsem se s tím poprala a vyrovnala. Každý má ale jinou povahu a jiné lidi kolem sebe, zázemí a rodinu,“ svěřila Romana a dodala: „Bylo to psychické i fyzické týrání, většinou to začne psychickým vydíráním a podobně a potom dojde k fackám a následně k většímu násilí. Jsou různé formy násilí. Je to všude, děje se to plošně ve všech sociálních vrstvách,“ řekla Pavelková, která se rozhodla začít pomáhat po narození svého syna.

„Díky tomu, že jsem se stala mámou, jsem si uvědomila, že chci pro to něco dělat a je mi jedno, co si budou lidi myslet. Ale chtěla jsem začít někomu pomáhat,“ popsala modelka, která před několika dny udělala radost matkám s dětmi v azylovém domě na Praze 10, kam dovezla další svou sbírku.

„Už jsem uspořádala kolem čtyřiceti sbírek pro azylové domy po celé republice. Lidi se sami přihlásí, posílají věci jak pro ženy, tak pro děti. Jsme na začátku, profesně se věnuji něčemu jinému a tohle dělám ze své dobré vůle. Myslím, že každý dobrý skutek se počítá,“ řekla Romana, kterou přišla na představení nadačního fondu podpořit kamarádka, moderátorka Iveta Vítová (35) s dcerou Anetkou, které do sbírky také přispěly.

„V každodenním životě na sebe často zapomínáme, upřednostňujeme děti, partnery, rodinu, ale občas je třeba se zastavit a udělat si chvilku jen pro sebe. Bohužel, jsou ženy, které si takový luxus z různých důvodů nemohou dopřát. Měly bychom se navzájem podporovat, proto jsem dnes tady,“ dodala Iveta. ■