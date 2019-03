Charlotte Štiková ukázala v plné kráse své přírodní osmičky!

Charlotte Štiková fanoušky rozdělila na dva tábory... Foto: Instagram Ch. Štikové

A hned to pořádně schytala. Některé ženy poukázaly na to, že zemská přitažlivost v případě Charlotte už začala působit. "Copak nevíte, jak vypadají hezký prsa? Takto opravdu ne," napsala jedna z nich. "Dlouhý jak týden před výplatou," napsal další fanoušek. Ty drsnější komentáře Charlotte radši rychle smazala.

Štiková se ale dočkala i zastání. "Ježiš ženský. Zamyslete se nad sebou. Napsat jiný ženě, že je nechutná, vulgární, že má vemena a věšáky, opravdu nenapíše sebevědomá žena, co je sama se sebou spokojená. Nezáviďte a zbavte se tý zlosti, co máte v sobě vůči ženám, co mají krásná velká prsa," zaznělo mimo jiné pod výraznou fotkou. ■