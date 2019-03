Tvrdé vyděračské praktiky ji dohnaly k slzám. Alice Bendová se stala obětí hackerů na internetu

Alice Bendová přišla o devadesát tisíc sledovatelů na Instagramu. Foto: archiv FTV Prima

„Stala se mi taková hrozně nepříjemná věc. Ráno jsem vstala a měla jsem na emailu zprávu, která se tvářila jako oficiální zpráva z Instagramu, že můj účet do čtyřiadvaceti hodin zruší. Odepsala jsem, že to není nutné. Bohužel jsem klikla na odkaz a účet byl do hodiny zrušen. Následně mě kontaktovali zprávou na WhatsAppu, abych uhradila na konkrétní účet 1000 dolarů s tím, že můj účet bude znovu obnoven,” popsala nepříjemnou událost herečka.

„Nejsem člověk, který by se takto nechal vydírat, tak jsem samozřejmě nic neuhradila,” uvedla Alice a dále se smutkem v hlase dodala: „Musím říct, že mě tyhle drsné prakticky vyvedly z míry. Dokonce jsem si i poplakala a to já nikdy nepláču.”

Bendová se snaží řešit obnovu svého původního profilu s odborníky. Nyní už ale ví, že všech 1350 příspěvků, které za mnoho let vytvořila, jsou nenávratně ztracené.

„Založila jsem si nový profil alice_bendova_official, abych mohla všechny před podobnými praktikami varovat. Moc mě těší, že se mi moji fanoušci vracejí,” říká potěšeně Alice, která za pár hodin nasbírala téměř šest tisíc nových followerů. „Apeluju na všechny, aby si všichni své profily zabezpečili dvakrát přes textovou zprávu,” dodala Alice Bendová. ■