Aťka Janoušková (✝88) týden před smrtí překypovala energií: Takhle s ní v divadle laškoval Jan Přeučil

Aťka Janoušková s Janem Přeučilem

S Janem Přeučilem (82) laškovala v Divadle U Valšů v pořadu Ebroviny, kde se měla objevit i příští týden. Loni například pokřtila knihu Retro republika Renáty Šťastné s Václavem Žmolíkem a Slávkem Bourou.

Chystala řadu besed a i v seniorském věku překypovala energií, kterou by jí vrstevníci mohli závidět. Ráda byla mezi lidmi a příští týden měla oslavit 89. narozeniny. Těch se ale bohužel nedožila.

Zpráva o smrti Janouškové velmi zasáhla i zpěváka Leoše Petrů, který v roce 2015 nazpíval s herečkou duet.

„V roce 2015, když bylo Aťce 85 let, natočila se mnou netradiční duet Vstávej a už tehdy jsme si slíbili, že se za pět let ve studiu znovu sejdeme a natočíme k jejím devadesátinam další společnou písničku. Aťka ale šla ještě dál. Zasmála se a řekla: ,Jo, a v pětadevadesáti dáme třetí duet. Já se budu snažit, abych tady byla.ʻ A na to jsme si placli,“ vzpomíná s dojetím v hlase Leoš Petrů.

„Obdivoval jsem její obrovskou vitalitu a chuť do toho se mnou i přes svůj vysoký věk jít. Svůj part ve studiu ve svých pětaosmdesáti letech vystřihla za pár desítek minut,“ vzpomínal na Aťku zpěvák.

„Je mi velice líto jejího náhlého odchodu, ale věřím, že nezaměnitelný hlas této osobité zpěvačky, herečky a naší legendární včelky Máji, bude žít dál a je nesmrtelný,“ uzavřel Leoš Petr.

Herečku našli policisté v sobotu odpoledne v jejím bytě, kde zřejmě zemřela už před několika dny. Známým totiž nebrala telefon, a tak o ni měli obavy. Cizí zavinění policie vyloučila. ■