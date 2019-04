Česká topmodelka je supermámou: Jakmile jí usne půlroční dcera, vrhá se do práce

Zuzana Stráská se po narození dcery pozvolna vrací k práci. Super.cz

„Snažím se být supermámou, ale snažím se u toho taky pracovat. Pořád dělám v časopise, stále dělám modelingovou práci, věnuji se sociálním sítím. Pracuji většinou, když spí,” říká Zuzana.

Modelka ze stáje Elite Prague to nechce s pracovními závazky přehánět. Zatím neví, jak se vše bude vyvíjet. „Pokud to půjde, budu pracovat dál. Některé maminky mě ale varují, že se to změní v momentě, kdy dítě začne běhat,” říká Zuzka, která nevylučuje, že do budoucna využije služeb chůvy.

„Teď chápu, že některé maminky využívají paní na hlídání. Když si člověk odběhne třeba jen na hodinu a vyřídí si pochůzky a udělá si práci, tak se pak vrátí odpočatý a natěšený na dítě.”

Zatím zvládá pracovní aktivity i s přítomným dítětem. „Často ji beru s sebou. Beru ji na schůzky i do města. Stále kojím, takže musí být nablízku,” říká Zuzana Stráská. ■