Splnila si svůj životní sen. Lucca přiveze do své domoviny světovou hudební hvězdu, která vyprodává sportovní haly

Lucie a Carl Cox se znají víc jak dvacet let. Foto: Archiv Lucca

Řadu let ji zval do svého království elektronické hudby na Ibize , aby s ním hrála v jednom z nejslavnějších klubů světa Space . Nyní dýdžejka Lucca (40) svému slavnému kolegovi a kamarádovi Carlu Coxovi dluh částečně splatí.

Známá hudebnice připravila společně s Dalinem Vajčnerem, manželem bývalé Miss Michaely Salačové, dvojitý koncert někdejšího nejslavnějšího dýdžeje světa. Ten proběhne v pražském klubu SaSaZu první zářijový víkend.

„O to, aby Carl zahrál v Česku, jsem bojovala pět let. Když už jsem to vzdala, tak se ozval jeho manažer sám, že by se mnou chtěl v Praze vystoupit,” promluvila manželka člena kapely Lucie Michala Dvořáka o zajímavém konceptu. Na vystoupení si Cox přiveze vlastní hosty, jediným českým hudebníkem bude právě Lucca.

Lucca se na Carla Coxe pochopitelně velmi těší. „Chci si Carla co nejvíc užít. Uvítám ho na letišti. Určitě spolu vyrazíme do centra Prahy, moje sestra má totiž průvodcovský kurz,” tetelí se hudebnice, známá také pod svým občanským jménem Lucie Dvořáková.

Lucca se s Carlem Coxem seznámila před pětadvaceti lety. Tehdy ho ještě jako ne úplně známá dýdžejka oslovila na recepci jednoho brněnského hotelu, věnovala mu své cédéčko se svou úplně první skladbou. On ho během svého českého vystoupení zahrál a dokonce umístil na své dévédéčko.

„Tím začala naše spolupráce a přátelství. Od té doby mě pozval na jeho stage na festival Dance Valley v Holandsku a hlavně jsem měla tu čest ho čtyřikrát navštívit na jeho rezidenční noci na Ibize,” říká Lucca a jedním dechem dodává: „Beru to jako velké splnění snu a velkou poctu.” ■