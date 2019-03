Manžel není její jedinou láskou: Tady je Monika Leová ve svém živlu

Monika Leová Foto: Falcon

Když do kin dorazí další filmová adaptace slavných komiksů, moderátorka Primy nemůže odolat a nejraději by je všechny viděla už na premiéře. Do kina ji doprovází její manžel, ale Leová zvládne film sledovat i bez něj. Důležité pro ni je, co se odehrává na plátně.

Monika si nenechala ujít ani premiéru novinky Captain Marvel, kde místo manžela zapózovala obklopená komiksovými hrdiny. Dle jejího výrazu jí ke spokojenosti nic nechybělo.

„Oba jsme velcí fanoušci, i když doma překvapivě žádné komiksy nemáme. Fanouškovské šílenství u mě vypuklo až s filmy,“ prozradila Monika na premiéře. Komiksy na papíře ji sice nezajímají, zato má doma spoustu oblečení v superhrdinském stylu. „Oba máme stylová pyžama i spoďáry,“ přiznala Monika. ■