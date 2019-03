Slavná modelka si užívá exotickou dovolenou! Postavu má i po dvou dětech výstavní

Candice Swanepoel vystavila křivky na dovolené. Profimedia.cz

Candice Swanepoel (30) vypadá skvěle ve všem, co oblékne, ale čím míň toho je, tím lépe. V prádle ji můžeme na přehlídkovém mole vídat často, v poslední době není ovšem nouze ani o snímky v bikinách. Figuru ukázala i na fotkách z dovolené v Brazílii.

V plavkách vlastní značky zapózovala tentokrát na jachtě v doprovodu kamarádky. Za poslední rok sdílí snímky z vlastní kolekce poměrně často, jak si sama vyzkoušela, je sama sobě nejlepší reklamou.

V loňském roce přivítala Candice na svět druhého syna Ariela (8 měsíců), ale i tak už v listopadu kráčela po přehlídkovém mole v prádle. Modelka, která má ještě syna Anaca (2), svěřila, že do hektického života po porodu druhého syna musela zakomponovat i striktní fitness režim, aby se včas dostala do formy. To se jí, jak je vidět, vyplatilo. ■