Tenhle zamilovaný duet s krásnou Kristínou ho nakopnul: David Gránský chce rozjet sólovou hudební kariéru

David Gránský a Kristína ve videoklipu k písni Stále ťa mať.

Krásná Slovenka Kristína Peláková ho oslovila, aby spolu nazpívali duet, který Davida pořádně nakopnul. „Co se týká duetů, tak bych to nechal jako originál. Je pravda, že Kristína ve mně probudila touhu k tvorbě hudby a za měsíc a půl mi vychází singl i s videoklipem, ale je to její zásluha,“ svěřil na křtu videoklipu k písni Stále ťa mať.

„Je to něco, co mi hrozně chybělo a něco, proč jsem v roce 2008 začal, protože jsem chtěl zpívat a pak mě to odválo na konzervatoř a k herectví. Ten zpěv byl upozaděný, ačkoli jsem neustále zpíval, ať už v muzikálech nebo v show Tvoje tvář má známý hlas a podobně, ale nebyla to sólová tvorba,“ svěřil David, který s půvabnou Kristínou nazpíval během pár hodin romantický song o lásce. ■