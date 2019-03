Televizní moderátorka (61) otevřeně promluvila o stárnutí: Moje prsa to táhne k zemi

Moderátorka promluvila o stárnutí. Profimedia.cz

Několik desetiletí se objevovala na britských televizních obrazovkách a moc dobře ví, co diváci chtějí slyšet. Fern Britton (61) se nebojí promluvit o věcech, jaké spousta žen nevysloví ani před svými nejlepšími kamarádkami.

Bývalá moderátorka pořadu This Morning je stále dámou, která vypadá k světu. Jako šedesátnice však zná své limity. Fern momentálně účinkuje v divadelní show Calendar Girls. Nahá se ale vystavovat nebude.

„Užívám si každou minutu na scéně, ale musím všechny ujistit, že se na jevišti nesvlékám,“ prohlásila moderátorka a ironicky dodala: „Ale pokud budu mít chuť, udělám to. Nesnáším lidi, co mají potřebu hodnotit ženská těla. Bolí mě kolena a moje prsa to táhne k zemi. Ale nic si z toho nedělám.“

Fern je za každou cenu sama sebou a názory druhých ji vůbec netrápí. „Když si budu chtít nechat narůst knír, tak budu chodit s knírem. A nikoho taky nemusí zajímat, jestli se holím v podpaží,“ dodala rázně pro magazín Prima.

Moderátorka prožila smutné období loni v únoru, kdy jí zemřela matka. Fern přiznala, že tehdy sáhla po lahvi ginu a propadla alkoholu. Nešťastné období však už je za ní. ■